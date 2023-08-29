Osmaniye Belediyesi Aşevi, Karaçay Hizmet Tesislerinde Vatandaşlara Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Osmaniye Belediyesi tarafından Karaçay Hizmet Tesislerine kurulan aşevinin dev kazanları vatandaşlar için kaynamaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Osmaniye'de vatandaşların sıcak yemek ihtiyacının karşılanması adına önemli görev üstlenen Osmaniye Belediyesi Aşevi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde Karaçay Hizmet Tesislerinde hizmet vermeye devam ediyor.

Osmaniye Belediyesi tarafından Karaçay Hizmet Tesislerine kurulan aşevinin dev kazanları vatandaşlar için kaynamaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Osmaniye'de vatandaşların sıcak yemek ihtiyacının karşılanması adına önemli görev üstlenen Osmaniye Belediyesi Aşevi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde Karaçay Hizmet Tesislerinde hizmet vermeye devam ediyor. Depremin ardından kurulan toplu yaşam alanlarında kalan vatandaşlar için günlük olarak aşevinde üretilen yemekler belediye personelleri tarafından vatandaşalar ulaştırıldı. Ayrıca aşevinde pişirilen yemekler özel olarak hazırlanan araçlarla belediye personelleri tarafından mahallelerin belirlenen noktalarda kalmayı tercih eden vatandaşlara ulaştırıldı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte de toplu yaşam alanlarında kalan vatandaşlar ile kent genelinde belirli noktalara kurulan iftar çadırlarında iftarlarını yapmak isteyen vatandaşlara sahur ve iftar olmak üzere ramazan ayı boyunca yemek ikram edildi.

Karaçay Hizmet Tesisleri içerisinde hizmet vermeye devam eden aşevinde günlük olarak üretilen sıcak yemekler, sosyal belediyecilik anlayışıyla cenaze evlerine gönderiliyor. Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı cenaze hizmetleri personelleri tarafından gönderilen bilgiler çerçevede aşevi görevlilerince cenaze sahipleriyle irtibata geçiliyor. Yapılan görüşme sonrasında bir öğün olmak üzere cenaze sahiplerinin istedikleri tarihte aşevinde hazırlanan 3 çeşit yemek araçlara konularak vatandaşlara ikram ediliyor.

Öte yandan aşevinin ekmek ihtiyacı da yine Osmaniye Belediyesi tarafından Karaçay Hizmet Tesisleri içerisine kurulan ekmek fırınından karşılanıyor.

Aşevinin çalışmaları hakkında bilgiler veren Diyetisyen Gizem Tülüce, "Osmaniye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde vatandaşlarımıza 2 öğün yemek ikram ederek yanlarında olmaya çalıştık. Tabi süreç içerisinde Ramazan ayı da denk geldiği için iftar çadırlarımızı ve mahalle iftarlarımızı aksatmadan aşevimizde yapılan yemekleri vatandaşlarımıza sunmaya çalıştık. Aynı zamanda çadırlar da kalan vatandaşlarımızın da iftar ve sahur yemeklerini de karşılamaya özen gösterdik. Şuanda da aşevimizde pişirilen yemekleri cenaze evlerine gönderiyoruz. Cenaze sahipleri ile iletişime geçilerek istedikleri günde cenaze yemeğimizi gönderiyoruz. Üç çeşit yemeğimizi kendi araçlarımızla cenaze evlerine gönderiyoruz" diye konuştu. - OSMANİYE