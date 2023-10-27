Çorum'un Osmancık ilçesinde tarım arazide başlayan anız yangınının rüzgarında etkisi ile hurdalığa sıçraması üzerine onlarca tavuk telef olurken, maddi hasar meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Osmancık'ta korkutan anız yangını

Anız yangını rüzgarında etkisi ile hurdalığa sıçradı, ekipler teyakkuza geçti

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde tarım arazide başlayan anız yangınının rüzgarında etkisi ile hurdalığa sıçraması üzerine onlarca tavuk telef olurken, maddi hasar meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Çeltik arazilerinde başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Cumhuriyet Mahallesi, Çorum Caddesi üzerinde bulunan hurdalığa sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki ekipleri, söndürme çalışmalarına başlarken, herhangi bir olumsuzluk olmasın diye elektrik ve doğalgaz hatları da ekipler tarafından kesildi. Polis ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı bölgede, yangının büyümesiyle birlikte bölgeye Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri iş makineleri ile gelerek yangının önünü kesti. Rüzgarın etkisiyle yangından çıkan kıvılcımlar bir eve sıçramak üzereyken orada bulunanlar tarafından müdahale edilerek itfaiye aracından su sıkılmasıyla tutuşan karton parçası söndürüldü.

'Rüzgarla birlikte ateşler tarladan sıçradı'

Hurdalıkta bulunan Mustafa Çivioğlu, rüzgarla birlikte bir anda kıvılcımların sıçradığını belirterek; "Sabahtan tarlaları yaktılar, rüzgarla birlikte tarladan çıktı geldi yangın. 25-30 kadar tavuk vardı onlar da telef oldu. Onları alıp çıkamadım "dedi.

Yangın sırasında hurdalıkta bulunan oksijen ve mutfak tüpleri hızlıca güvenli alana çıkarıldı. Çevrede bulunan ahşap ve hurdalıkta bulunan çok sayıda malzeme küle dönerken, kümeste bulunan çok sayıda tavukta yanarak telef oldu.

Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci'de bölgeye gelerek çalışmalar hakkında İtfaiye müdüründen bilgi aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.