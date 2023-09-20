Ortahisar Belediyesi 'En Mutlu Köy' Projesini Hayata Geçirdi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Geçit Mahallesi'nde hayata geçirilen 'En Mutlu Köy' projesinde incelemelerde bulundu. Proje kapsamında tarım ve hayvancılık atölyeleri inşa edildi ve özel gereksinimli bireylerin doğanın terapötik etkisinden yararlanarak engelsiz bireylerle birlikte çalışabilecekleri bir yaşam alanı oluşturuldu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Geçit Mahallesi'nde hayata geçirilen 'En Mutlu Köy' projesinde incelemelerde bulundu.

Başkan Genç, mülkiyeti belediyeye ait olan 11000 m alanda inşa edilen 'En Mutlu Köy' projesinin 13 Ekim'de hizmete açılacağını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Başkan Ahmet Metin Genç, proje kapsamında hayata geçirilen tarım ve hayvancılık atölyelerinde dezavantajlı bireylerin doğanın terapötik etkisinden yararlanarak engelsiz bireylerle beraber çalışabilecekleri yeni bir yaşam alanı oluşturduklarını ifade etti.

Toplamda iki etaptan oluşan proje kapsamında özel gereksinimli bireylerin doğanın terapötik faydalarından yararlanarak engelsiz bireylerle birlikte çalışacakları 3 adet sera, 3 adet üretim atölyesi, 1 adet tavuk-kaz kümesi ve 1 adet rehabilitasyon merkezi inşa edildi. Seralarda deneme amaçlı domates üretimine başlandı. Yumurta tavukçuluğu kapsamında tavuk-kaz kümesine 1000 adet tavuk getirildi. Yaklaşık 4 hafta sonra yumurta üretimine başlanacak. Projenin verimli çalışması halinde 2. etabında 1 adet kafeterya-restoran ile 2 adet üretim atölyesi yapılacak.

Başkan Genç, şu anda özel gereksinimli dört bireyin seralarda ve kümeste aktif olarak çalıştığını dile getirdi.

Projenin dezavantajlı bireylerin rehabilitasyonuna ve istihdamlarına dönük olarak hayata geçirildiğini ifade eden Genç, "Toplumumuzun her kesimine hizmet etmek amacıyla görev icra etmeye çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimiz de toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturuyor. Toplamda 11000 bin metrekarelik bir alanda 'En mutlu Köy' projesi adı altında engelli kardeşlerimizin doğayla buluşması, bir şeyler üretebilmesi ve bu ürettikleriyle mutluluklarına katkı sağlayabilmek adına projemizi hayata geçirdik. Projemizin 1. etabı bütün üniteleriyle birlikte tamamlandı. Görüldüğü üzere de çok güzel bir eser ortaya çıktı. Bu projeyi amacı itibarıyla oldukça önemsiyorum ve anlamlı buluyorum. Beni en çok mutlu eden, gurur duyduğum projelerden bir tanesi. O yüzden de adına 'En Mutlu Köy' dedik. Gerçekten büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Burada engelli kardeşlerimiz rehabilitasyonlarına dönük olarak onları toprakla buluşturacak seralar, aynı zamanda topraksız üretimi de öğrenebilecekleri seralar yaptık. Diğer yandan tavuk ve kaz kümesleri ile el sanatları atölyeleri inşa ettik." dedi.

"Amaç, dezavantajlı bireyleri doğayla buluşturmak, üretime katkı vermelerini sağlamak"

Projenin temel amacının dezavantajlı bireylerin üretime dönük faaliyetlerin içerisinde yer almasını sağlamak olduğunu belirten Genç, "Engelli kardeşlerimiz için yeni bir yaşam alanı oluştu. Onların aileleri de tabi ki, büyük bir fedakarlık yapıyor, yavruları için büyük bir gayreti ve emeği ortaya koyuyorlar. Onların burada doğa içinde dinlenebileceği kafe, restoran tarzında unsurların içerisinde yer aldığı bir proje oldu. Temel amacımız engelli kardeşlerimizin doğayla buluşmasını temin ederek, üretmelerine katkı sağlamak ve bu şekilde de mutluluklarına ortak olmak" diye konuştu.

Mesleki eğitim ve rehabilitasyonlarına katkı

Proje içinde özel gereksinimli bireylerin verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayacak bütün ünitelerinin yer aldığını kaydeden Başkan Genç, "Özel gereksinimli bireylerin işgücüne katılımını ve istihdam olanaklarını artırmayı hedefliyoruz. Burada doğanın terapötik faydalarından yararlanarak mesleki eğitim ve rehabilitasyon imkanı bulabilecekler. Ürettikleri ürünleri yüksek hizmet standardında tüketicilere sunabilecekleri bir tesisi hayata geçirdik. Projemizle birlikte dezavantajlı bireylerin her sektörde istihdam edilebileceğini göstermek istiyoruz. Engelli bireylerin miras intikali ile kendilerine ait alanlarda tarımsal üretimle gelir elde edebileceklerini kanıtlanmak istiyoruz. Böylece bütün sektörlerde ve aile işletmeciliğinde engelli istihdamının artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu. - TRABZON