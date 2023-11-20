Ortaca'nın eski Belediye Başkanı Hasan Karaçelik toprağa verildi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muğla'nın Ortaca ilçesinde Basının Kurucusu, eski Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik toprağa verildi.

Ortaca'da 2 dönem belediye başkanlığı yapan ve dün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Hasan Karaçelik için Ortaca Çaylı'daki baba evinde cenaze namazı kılındı. Oldukça kalabalık olan cenaze namazına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve vatandaş katıldı. Burada kılınan namazın ardından Hasan Karaçelik, Çaylı Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ortaca Basınının kurucusuydu

Hasan Karaçelik, 1955 yılında Ortaca'da doğdu. İlk ve orta öğrenimi Ortaca'da tamamladıktan liseyi Muğla Turgut Reis Lisesi'nde bitirdi. 1971 yılında Konya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Makine Bölümünü kazanan Karaçelik 1978'de mühendis olarak mezun oldu.

Karaçelik, 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'den kontenjan adayı olarak seçildi. Bu dönemde Belediye Meclisi üyesi ve Başkan vekilliği hizmetlerinde bulundu. Rahmetli öğretmen Koray Yalılı ile birlikte Ortaca'nın ilk süreli basılı yayın organı olan Ortaca Postası Gazetesi'ni çıkarttı. Bu gazeteyi daha sonra bölgesel Güneyege Gazetesi adıyla yayımladı.

Hasan Karaçelik 10 yıl Ortaca Belediye Başkanlığı yaptı. 2009 seçiminde CHP'den Ortaca Belediye Başkanlığı'nı farklı bir şekilde kazanan Hasan Karaçelik, 2014 yerel seçiminde tekrar seçildi. Karaçelik 2 çocuk babasıydı. - MUĞLA