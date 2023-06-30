Ormanda yürüyüş yaparken 200 metre uçuruma düştü

ÇORUM - Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Çamlıca köyü'nde ormanlık alanda yürüyüş yaparken dengesine kaybederek uçuruma düşen adam yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum merkezde yaşayan Ömer Faruk Çal arkadaşlarıyla birlikte Laçin'in Çamlıca köyünün yakınlarındaki ormanlık alanında bulunan Çamlıca Tepesine doğa yürüyüşü yapmak için geldiler. Yürüyüş esnasında ayağı kayarak dengesini kaybeden Ömer Faruk çal yaklaşık 200 metre derinlikteki uçuruma düştü. Arkadaşları tarafından durum sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirilmesinin ardından, olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiyesi kurtarma ekibi geldi. Düştüğü uçurumda sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ömer Faruk Çal'a kurtarma ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde düştüğü uçurumdan çıkarıldı. Uçurumdan çıkarılan Ömer Faruk Çal sağlık ekiplerine teslim edilerek Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Ömer Faruk Çal'ın sol bacağında kırık ve belinde incinme olduğu tespit edilirken, olayla ilğili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.