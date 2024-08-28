Orient Express İstanbul'a geldi

Paris- İstanbul arasında 1883 yılından beri belirli aralıklarla sefer düzenleyen Orient Express, 5 günlük yolculuğunun ardından ilk durağı olan Sirkeci Tren Garı'na geldi. Paris'ten yola çıkan tren, Viyana ve Bükreş üzerinden geçerek Türkiye'ye ulaştı. Sirkeci Tren Garı'na gelen tren mehter takımı eşliğinde coşkuyla karşılandı. Toplam 15 vagonda 80 yolcunun seyahat ettiği Orient Express, 31 Ağustos'ta İstanbul'dan Paris'e yola çıkacak.

ROMAN VE FİLMLERE İLHAM KAYNAĞI OLMUŞTU

Dünyaca ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'a da ilham kaynağı olan, 'Doğu Ekspresi', 'Trenlerin kralı' ve 'Kralların treni' olarak bilinen Orient Express, 19. yüzyılın sonlarında başlayan Paris-İstanbul arasındaki orijinal rotada soyluları, kraliyet ailelerini, yazarları, aktörleri taşıdı. Ünlü Yazar Agatha Christie, Doğu Ekspresi'ni 'Hayallerimin treni' olarak tanımladı. Christie'nin en ünlü romanı Doğu Ekspresinde Cinayet'e ilham veren olayların da bu tren ile bağlantılı olduğu biliniyor.