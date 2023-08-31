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Orhaneli'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, Bursa'nın Orhaneli ilçesi Sadağı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Orhaneli BUSKİ ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızlıca ulaşan ekiplerin yerinde müdahalesiyle yangın, ağaçların sık olduğu bölüme sıçramadan söndürüldü. Yagınla ilgili tahkikat devam ediyor.

Orhaneli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Bursa'nın Orhaneli ilçesi Sadağı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Orhaneli BUSKİ ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızlıca ulaşan ekiplerin yerinde müdahalesiyle yangın, ağaçların sık olduğu bölüme sıçramadan söndürüldü.

Yagınla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bülent Değirmen - Yaşam

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