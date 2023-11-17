Ordu'nun yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü

ORDU'nun yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarıda bulunduğu soğuk ve yağışlı hava, Ordu'yu etkisi altına aldı. Kentin sahil ve orta kesimlerinde yağmur yağarken, yükseklerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili oldu. Kabadüz ilçesine bağlı 1850 rakımlı Çambaşı Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü.