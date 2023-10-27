Ordu-Giresun Havalimanı'nda Acil Durum ve Ateşli Yangın Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta deniz üzerine gövde yangını olan bir uçak acil iniş gerçekleştirdi ve kurtarma operasyonları gerçekleştirildi.

Ordu- Giresun Havalimanı'nda acil durum tatbikatı gerçekleşti

ORDU - Ordu- Giresun Havalimanı'nda Acil Durum ve Ateşli Yangın Tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosu gereği deniz üzerine gövde yangını olan bir uçak acil iniş gerçekleştireceğinden dolayı deniz üzerinde yüzebilen sal üzerine yerleştirilen tavalarda denize atık bırakılmayacak şekilde ateş yakıldı. Yine senaryo gereği 12 yolcu 3 mürettebat taşıyan bir özel uçak kırıma uğradığından 12 kazazede canlı olarak suda kurtarılmayı bekledi.

Olaya ilk müdahale Ordu- Giresun Havalimanı ARFF (Hava Aracı Kurtarma ve Yangın Söndürme) ekibine ait kurtarma botu ile yapıldı. Bot üzerindeki motopomptan deniz suyu kullanılarak yangın söndürülürken botta yer alan yüzer kişilik can sallarından biri suya bırakılarak açıldı ve 11 adet kazazede bu can salına alındı. 1 kazazedenin açığa sürüklendiği, 3 kazazedenin boğulduğu bilgisi üzerine boğulan kazazedeler için dalgıç ekipler, açığa sürüklenen kazazede için de Sahil Güvenlik hava unsurlarından yardım istendi. Ordu Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, Ordu Deniz Liman Emniyet Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri üç ayrı noktada üç temsili cesede ulaşıp sudan çıkarırken, açığa sürüklenen kazazede Sahil Güvenlik helikopteri tarafından yeri tespit edilerek kurtarılma işlemi gerçekleştirildi.

Senaryo gereği yaralı olan kazazedeler havalimanı bot iskele kapısında kurulan triaj alanında sağlık ekiplerine teslim edilerek burada ilk müdahaleleri yapıldı. Tatbikatın koordinasyonunu yürüten Havalimanı ARFF Şefi Nuri Polat tarafından tatbikat bitimine müteakip gözlem heyetine bilgi verildi ve tatbikatın başarı ile sonuçlandı.

Tatbikata, Ordu- Giresun Havalimanı ARFF ekipleri kara, deniz unsurları ve temsili yaralılarla birlikte toplam 30 kişi, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü kara ve deniz unsurlarıyla birlikte 15 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı hava ve deniz unsurlarıyla birlikte 34 kişi, Ordu İl Afet Acil Durum Müdürlüğü kara ve deniz unsurlarıyla birlikte 12 kişi, Ordu Büyükşehir Belediye İtfaiyesi kara ve deniz unsurlarıyla birlikte 9 kişi, Ordu ve Giresun İl Sağlık Müdürlükleri kara araçlarıyla 10 kişi olmak üzere toplamda 110 kişi ile 1 helikopter, 8 adet bot/tekne ve yaklaşık 10 adet kara aracı (ambulans, itfaiye kurtarma) katıldı.

Protokol kayalıkların üzerinden takip etti

Sivil havacılık mevzuatları gereği havalimanlarında iki yılda bir yapılması gereken Geniş Katılımlı Acil Durum Tatbikatı Ordu-Giresun Havalimanında Vali Muammer Erol, Gülyalı Kaymakamı Mustafa Bayram, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Sahil Güvenlik Orta Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Selçuk Konur, Ordu Havalimanı Müdürü Zeki Şensoy, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, OBB İtfaiye Daire Başkanı Yusuf Çınkıl, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Yasin Ergül, Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Nizamettin Keskin, yardımcı kuruluşların yetkilileri ile DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bağımsız denetim heyeti hazır bulundu.