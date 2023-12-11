Ordu'da Türk İslam Araştırma Merkezi İnşa Edilecek

ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu'da karanın denizle birleştiği noktada, şehrin her noktasından görülebilecek 105 metre boyunda Türk İslam Araştırma Merkezi inşa edileceğini açıkladı.

Altınordu ilçesinde Melet Irmağı kenarındaki 7 dönümlük arazide Türk İslam Araştırma Merkezi inşa edilecek. Kara ile denizin birleştiği noktada 7'den 70'e herkesin faydalanabileceği, şehrin her yerinden görülebilecek 105 metre boy ve 68 metre eninde, 4 dönümü kapalı mekan olacak nitelikte inşa edilecek olan araştırma merkezi bünyesinde, 6 bin 262 kişilik cemaatin aynı anda namaz kılıp ibadet edebileceği bir cami de bulunacak. Türk İslam Araştırma Merkezi'nde 13 derslik, 6 adet sivil toplum teşkilatlarının da kullanabileceği salonlar, 110 kişilik 2 büyük konferans salonu, ayrıca asma kat konferans salonu, kıraathane ve kitap satış birimleri yer alacak. Fore kazık üzerinde doğal ahşap malzemeden inşa edilecek olan Türk İslam Araştırma Merkezi, yapım tekniği ve kullanılacak malzeme açısından Türkiye'de ve dünyada ilk örnek olma özelliğini taşıyacak. Projede yeşil alanlar, yürüyüş yolları, oyun sahaları, çocuk parkları, oturma grupları ve herkesin yararlanabileceği bahçe de bulunacak.

'CAMİ VE KÜLLİYESİYLE MÜTHİŞ BİR ESER ORTAYA ÇIKACAK'

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kentte büyük ve kapsamlı bir cami ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi. Konuyla ilgili çalışmalara başladıklarını dile getiren Güler, "Türk İslam Merkezi şeklinde olacak bu camimizde hem bilimsel çalışmalar olacak hem de camisi ve külliyesiyle güzel bir eser ortaya çıkacak. Şehrin bazı noktalarında, park ve mesire alanı niteliğindeki yeşil alanlarda, vatandaşlarımızın ibadetlerini rahatlıkla yapabilmesini sağlamak amacıyla 15 adet mescit yaptık. Parklar eskiden gezilen yerlerdi, artık yaşanabilir yerler olsun istiyoruz. 6 adet camimizin restorasyon ve çevre düzenlemesini yaptık. Ordu'nun manevi yönü tarihi derinlikleriyle birleşmiş olacak. Yine manevi hayatımıza etki eden türbelerimizi güzel bir hale getirdik. Kısacası yaptığımız bu çalışmalarla manevi dünyamızı da zenginleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.