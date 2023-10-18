Ordu'da otomobil ile tır çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuklarına uğurlandı
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Ordu'nun Akkuş ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişi, aileleri tarafından son yolculuklarına uğurlandı. Kazanın ardından tutuklanan tır sürücüsü Necmi Şeker ise gözaltına alındı.
Ordu'nun Akkuş ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi, son yolculuklarına uğurlandı.
İlçede dün Yukarıdüğencili Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden sürücü Samet Kocakoç, babası Mustafa, annesi Güllü Kocakoç ile yeğeni Abdurrahman Tonkal'ın cenazeleri aileleri tarafından alınarak Koçcuvaz Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.
Burada helallik alınmasının ardından cenazeler aynı mahalledeki cami avlusuna götürüldü.
Cenazeler, öğle vaktinde kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlıklarına toprağa verildi.
Cenazeye ailenin yakınlarının yanı sıra Akkuş Kaymakamı Hakan Bahçe, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İzzet Gündoğar ile vatandaşlar katıldı.
Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Necmi Şeker, tutuklandı.
Kaza
Necmi Şeker yönetimindeki 55 KC 083 plakalı tır, Yukarıdüğencili Mahallesi mevkisinde Samet Kocakoç idaresindeki 52 AED 730 plakalı otomobille çarpışmış, kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi kazadan yaralı kurtulmuştu.