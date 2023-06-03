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Ordu'da koyun sürülerine ayı saldırdı: 76 koyun telef oldu

Ordu'da koyun sürülerine ayı saldırdı: 76 koyun telef oldu

Yaşam Haberleri

Ordu'nun Gölköy ilçesinde ayıların saldırdığı sürüde bulunan 76 koyun telef oldu. Olay ilçede bulunan Cihadiye Yaylası'nda meydana geldi. Jandarma ve Gölköy İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde ayıların saldırdığı sürüde bulunan 76 koyun telef oldu.

Olay ilçede bulunan Cihadiye Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Gün'ün otlattığı sürüye gece saatlerinde 2'si yavru 3 ayı saldırdı. Sesleri duyan çoban Celal Gün, sürüye ayıların saldırdığını fark edip harekete geçti. Ayıları korkutmak için havaya ateş açan Gün, sonrasında ise jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Toplamda 530 adet hayvanın bulunduğu sürüde ayıların saldırdığı 76 koyun telef olurken, ihbar üzerine olay yerinde giden jandarma ve Gölköy İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İlçe Tarım Müdürlüğü Jandarma Gölköy Ordu Yaşam Haberler

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