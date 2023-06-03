Ordu'da Ayı Saldırısında 76 Koyun Öldü

Ordu'nun Gölköy ilçesinde ayının saldırdığı 76 koyun öldü. İlçeye bağlı Cihadiye Yaylası'nda Celal Gün'e ait sürüye otlakta ayı saldırdığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri geldi.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde ayının saldırdığı 76 koyun öldü.

İlçeye bağlı Cihadiye Yaylası'nda Celal Gün'e ait sürüye otlakta ayı saldırdığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri geldi.

Yapılan incelemede 73 koyunun öldüğü belirlenirken, yara alan 3 koyun da kesildi.

Ekiplerle bölgeye gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise Gün'e "geçmiş olsun" dileklerini iletti.