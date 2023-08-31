Ordu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Ordu'da düzenlenen resmi törenler, konserler, kortej yürüyüşleri ve havai fişek gösterileri ile 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın da kortej yürüyüşüne katıldı. Konser sonrası vatandaşlar Rüsumat No: 4 Gemisi'ni ziyaret etti. Kutlamalar havai fişek gösterileriyle son buldu.

Ordu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenler ile başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları akşam saatlerinde Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserler, kortej yürüyüşleri ve havai fişek gösterileri ile renklendi. Düzenlenen programlara Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zafer yürüyüşüne ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın da katıldı

Kortej yürüyüşü için Altınordu'nun Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı'nda buluşan Ordulu vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde İlk Adım Anıtı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe dünyaca tanınan Türk keman virtüözü ve besteci Cihat Aşkın'da katıldı.

Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği üstün gayretiyle bilinen ve 'Ordu'nun Zafer Madalyası' olan Rüsumat No: 4 Gemisi'nin bulunduğu Rüsumat Anıtı'nda sona eren yürüyüş sonrası Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları'nın sembolize edildiği CAKA projesi kapsamında Ordu'ya gelen Filarmoni Orkestrası bir konser verdi. Birbirinden güzel parçaların çalındığı ve 30 Ağustos coşkusunun keman melodilerinden yükseldiği konsere Ordulularda eşlik etti.

Konser sonrası vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından birebir replikasının yapıldığı ve içinde Milli Mücadelenin, Kurtuluş Savaşı'nın duygularını yansıtan müzenin bulunduğu Rüsumat No: 4 Gemisi'ni ziyaret etti.

Havai fişek coşkusu

Kutlamalar, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu-Kirazlimanı'nda bulunan ve yapılan düzenlemelerle halka açılan Çamlı Köşk 'te Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından düzenlenen konserle devam etti.

Orkestranın çalıp söylediği türkü ve marşlar ile gece taçlandırılırken konser sonrası havai fişekler gösterileri şölen havasında geçti.

Program sonrası Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasına düzenlenen bu gece için çiçek takdim etti.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Güler, "Bu gece çok anlamlı bir gece. Büyük Taarruzun 101. yılını kutluyoruz. Bu vesileyle de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Günü'müz hepimize kutlu olsun" dedi. - ORDU