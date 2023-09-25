Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 ilçede başlatılan yol çalışmaları sürüyor. Çatalpınar ilçesinin 3 mahallesini birbirine noktada beton yol çalışmaları devam ediyor.

Ordu'da 19 ilçede başlatılan yol çalışmaları sürüyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 ilçede başlatılan yol çalışmaları sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Çatalpınar ilçesinin 3 mahallesini birbirine noktada beton yol çalışmaları devam ediyor.

Ordu'da hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarını devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin yıllar süren yol beklentilerini karşılamaya devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, mahalle ve grup yolları sıcak asfalt ve beton ile buluşturuluyor.

Ekiplerin yoğun çalışma ile genişletilmesini sağladığı Çatalpınar ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni Mahalle ve Karahasan Mahallesi'nin bağlantı yolunda toplam uzunluğu 2,5 kilometreyi aşan beton yol çalışması gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, güzergahlar belirli bir program dahilinde konforlu bir yapıya kavuşturuluyor.

Gerçekleştirilen çalışmayı sevinçle karşılayan mahalle sakinleri, yıllardır hasretle bekledikleri bağlantı yolunun genişletilerek betonla kaplanmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini ilettiler.