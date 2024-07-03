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Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı

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Astım krizinden sonra komaya giren Mariandree Cárdenas isimli genç kız, uyandıktan sonra öteki dünyaya gittiğini öne sürerek çarpıcı şeyler anlattı. Tartı ile konuştuğunu ifade eden genç kız, "Geçmiş hayatımı, ailemi ya da dünyayı hatırlamıyordum. Tanrı bana geri döneceğimi, dönmem gerektiğini söyledi. Benim için cennette geçirdiğim süre üç saatti ama gözlerimi açıp kendime geldiğimde üç gün komada kaldığımı öğrendim" dedi.

Ev işleriyle uğraştığı sırada aniden gelen astım kriziyle nefes alamayacak duruma gelen ve olduğu yere yığılan 24 yaşındaki Mariandree Cárdenas, hastanede gördüğü uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

"UZUN BİR MASADA OTURUYORDUM"

Grafiker olarak çalışan genç kadının sağlığına kavuştuktan sonra anlattıkları ise hayrete düşürdü. Öldüğünü ve öteki dünyaya gittiğini öne süren kadın, "Işıkla dolu ama güneşsiz, aysız, yıldızsız bir yerde belirdim. Daha önce hiç görmediğim yiyeceklerle dolu uzun bir masada oturuyordum. İçerisi ışık varlıkları olan insanlarla doluydu. Hiç kimse birbirleriyle sesiyle değil, zihniyle konuşuyordu. Ben de böyle iletişim kuruyordum. Bu durumu da gayet normal karşılıyordum. Çünkü her zaman orada olduğum düşüncesi vardı. Geçmiş hayatımı, ailemi ya da dünyayı hatırlamıyordum. Benim için bunların hiçbiri var olmamıştı" ifadelerini kullandı.

Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı

"GEÇMİŞ HAYATIMI HATIRLAMIYORDUM"

Tanrıyı da ışık hüzmesi olarak gördüğünü belirten genç kadın, "Tüm o ışık varlıklarına karşı en büyük sevgiyi deneyimledim, hepsinin benim bir parçam olduğunu ve benim de onların bir parçası olduğumu hissettim. Karşımda tanrı oturuyordu. Tanrı olduğunu biliyordum çünkü o en büyük ışıktı, tüm yeri aydınlatan oydu, yüzünü göremiyordum ama güldüğünü biliyordum. Çok mutluydu ve gülümsüyordu. Hayran kaldım. Sadece bana dikkat ediyordu ve benimle gülüyordu. Ama aynı zamanda mekandaki diğer tüm varlıklara da aynı dikkati gösteriyordu. Geçmiş hayatımı hatırlamadığım için henüz geldiğimi fark etmesem de gelişimi kutladık" dedi.

Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı

"TANRI BANA GERİ DÖNMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

"Etrafımdaki renkleri farklı bir şekilde gördüm ve hiç bu kadar huzur ve neşeyle dolu hissetmedim" diyen genç kadın, şöyle devam etti: "Tanrı ayağa kalktı ve beni aldı. Beni diğer varlıklardan ayırdı ve bana geri dönmem gerektiğini söyledi. Ona nereye ve neden diye sordum. Bana geri döneceğimi, dönmem gerektiğini söyledi. Benim için cennette geçirdiğim süre üç saatti ama gözlerimi açıp kendime geldiğimde üç gün komada kaldığımı öğrendim."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (6)

NediyonDegisik:

beyin hucrelerin olmedigi muddetce gorursun abla fazla kafana takma oldugunde anlarsin.

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Defenestration Enjoyer:

rüya görmüş olmayasın

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BAHAR CANDAN DEĞİL:

hı hı :9 ölüp tekrar gelenler de hep cennete gitmiş oluyor biri de cehenneme gidip gelse de onu anlatsa.

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Nuri Aga:

Cennet ve sen. Hiiiç sanmıyorum...

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Ejderha Dövmeli Herif:

Eğer inançlı biriysen gördüğün rüyalarda öyle olur. Ahireti ateist görmez. Mesela cinleri de dindarlar görür. Kapıların gece kapanıp açıldığınıda. İnançlı beyin ile inançsız arasında çok fark var. Ben dinsizim hiçböyle bişey yaşamadım. Sebebi belli.

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enes andiç:

sen esenyurt' a git orda ne maceralar var her alemi dolanıp geliyolar , ucuz bulsunlar yeterki :)

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