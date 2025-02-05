Ölümden dönen Ayşenur Yazıcı, yaşadıklarını anlattı: Ölmek kolay bir şey değil

Ünlü spiker Ayşenur Yazıcı, aylar önce geçirdiği rahatsızlık sonucu uzun süre yoğun bakımda kalmıştı. Gördüğü tedaviyle iyileşen Yazıcı, katıldığı programda geçirdiği zor günleri gözyaşları içinde anlattı.

Mine Özbek'in YouTube kanalına konuk olan Yazıcı, hastalık sürecinin nasıl başladığını ve yoğun bakımdan çıktıktan sonra yaşadıklarını aktardı.

"HASTALIK BİR ANDA ÇIKTI"

Hastalığı ile ilgili konuşan Ayşenur Yazıcı, şunları söyledi:

"Çok sağlıklı bir kadın değildim. Normal herkes gibi bir insandım. 65 yaşındaki bir kadına göre koroner bir rahatsızlığım yoktu. Şekerim yok. Bir tek koah'ım vardı. Sigarayı bırakana kadar geçen süre içerisinde kendime verdiğim harabiyet. Sigara yüzünden ciğerlerim sudan geçmiş. Aikido yapan bir insanım, hafta da bir hem enerjimi hem evrenle olan bağımı hem kendimi savunmak için bazı yöntemleri geliştirmek. İçki içmem, kötü alışkanlığım yoktur. Takıntılıyım. 'Oh be emekliliğimin tadını çıkaracağım' dediğim anda bir check-up da kalpten çıkan aort ikiye ayrılıyor. Böbreklere sağ böbreğe giden aortta bir çatlak, o çatlağı tıkamış bir pıhtı görülüyor. Saatli bomba gibi stent takalım dedi doktor.

"İKİNCİ AMELİYAT SONRASINI HATIRLAMIYORUM"

4 gün yoğun bakımda kaldım. Her şey güzeldi ve beni saldılar. 1 hafta geçmeden 22 tansiyon öleceğim beynim patlayacak. Sanki birisi içeriden hava veriyor beynime ve kafam şişiyormuş gibi. Acile gittim. Damardan tansiyon düşürücü verip eve yolluyorlar. 5-6 branş beni ayrı yere sürükleyip ayrı ilaçlar verdiler. Bayramdan sonra kendi doktoruma gittim ve stent kaymış dediler. İkinci ameliyata aldılar beni ama sonrasını hatırlamıyorum. 7.5 saat içeride kalmışım.

"KIZ KARDEŞİME ÖLDÜYSEM SÖYLEYİN DEDİM"

15. gün sonrasından itibaren hatırlıyorum. Nerede olduğumu anlamaya başladım. Bir gün kız kardeşime 'Neşe ben öldüm, bana söylemiyor musunuz?' dedim. Dediğime de güldüm. Çünkü eğer öldüysem öbür tarafta olmam lazım ama derler ya hep çok sevdikleri, kaygı duydukları varsa arkasında bıraktığı insan bir türlü araftan geçemezmiş. Ölmüşüm de orada vücudum varmış da ben başka bir yerde onu canlandırarak yaşıyormuşum gibi hissettim. Öldüysem söyleyin de bana gideyim dedim. Neşe de 'Yok be abla bak kıymalı patates yiyorsun' dedi. Psikolojik olarak hoş bir şey değil"

"ÖLMEK KOLAY BİR ŞEY DEĞİL"

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hastanedeyken yaşadığı bir sıkıntı ile ölümün nasıl bir şey olduğunu anladığını ifade eden Yazıcı, gözyaşlarıyla "Ölmek kolay bir şey değil" dedi.

"YENİDEN YÜRÜMEYİ ÖĞRENDİM"

Ardından her şeyi yeniden öğrenmek zorunda kaldığını söyleyen Yazıcı, "Çok zor oldu. Yeniden yürümeyi öğrendim. Ellerimi kullanamıyordum. Geri geri yürüyemiyordum" ifadelerini kullandı.