Öldükten sonra ortaya çıktı! Ankaralı Turgut'un hiç bilinmeyen bir çocuğu daha varmış

Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, akciğer kanseri nedeniyle aralık ayında hayatını kaybetmişti. 61 yaşında vefat eden ünlü türkücü, Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanmıştı.

5 ÇOCUĞUNDAN YALNIZCA BİRİYLE GÖRÜŞÜYORDU

Vefatından önce, 5 çocuğundan yalnızca Eylem Boran ile görüşen ünlü türkücü, diğer çocuklarıyla arasındaki bağları koparmış ve onları evlatlıktan reddetmişti.

"MEZAR TAŞI" KAVGASI PATLAK VERDİ

Ankaralı Turgut'un vefatının ardından da sular durulmadı. Ünlü ismin kavgalı olan çocukları bu sefer de mezar taşı için birbirine girdi. Eylem Boran, babasının mezar taşına "Canım babam" yazdırırken, diğer kardeşleri bu duruma tepki gösterdi. Özlem Sülü, mezarlığa giderek yazıyı "Canım babamız" olarak değiştirmişti.

Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran

BİR ÇOCUĞU DAHA VARMIŞ

Son olarak Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, Söylemezsem Olmaz'a yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Boran, babasının imam nikahlı eşinden altıncı çocuğunun olduğunu açıkladı. Konu hakkında konuşan Eylem Boran şunları ifade etti: "Babamın bir tane eşi oldu evet, ondan da 1 tane kardeşimiz var. O da kız ve 15 yaşında. Kardeşim de mirasçı babamdan ne kaldıysa alabilir. Çünkü o nankörlük yapmadı. Kardeşimin annesi Çorumlu! Babamla nasıl taşındıklarını bilmiyorum. Annemle ayrıldıktan sonra bu kadınla tanışıyor. Şu anda Çorum'da oturuyor. Babam ona Ankara'da ev tuttu. Dini nikah kıymışlardı."