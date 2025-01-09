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Öldükten sonra ortaya çıktı! Ankaralı Turgut'un hiç bilinmeyen bir çocuğu daha varmış

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Geçtiğimiz günlerde akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Ankaralı Turgut'un imam nikahlı eşinden bir çocuğu daha olduğu ortaya çıktı.

Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, akciğer kanseri nedeniyle aralık ayında hayatını kaybetmişti. 61 yaşında vefat eden ünlü türkücü, Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanmıştı.

5 ÇOCUĞUNDAN YALNIZCA BİRİYLE GÖRÜŞÜYORDU

Vefatından önce, 5 çocuğundan yalnızca Eylem Boran ile görüşen ünlü türkücü, diğer çocuklarıyla arasındaki bağları koparmış ve onları evlatlıktan reddetmişti.

Öldükten sonra ortaya çıktı! Ankaralı Turgut'un hiç bilinmeyen bir çocuğu daha varmış

"MEZAR TAŞI" KAVGASI PATLAK VERDİ

Ankaralı Turgut'un vefatının ardından da sular durulmadı. Ünlü ismin kavgalı olan çocukları bu sefer de mezar taşı için birbirine girdi. Eylem Boran, babasının mezar taşına "Canım babam" yazdırırken, diğer kardeşleri bu duruma tepki gösterdi. Özlem Sülü, mezarlığa giderek yazıyı "Canım babamız" olarak değiştirmişti.

Öldükten sonra ortaya çıktı! Ankaralı Turgut'un hiç bilinmeyen bir çocuğu daha varmışAnkaralı Turgut'un kızı Eylem Boran

BİR ÇOCUĞU DAHA VARMIŞ

Son olarak Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, Söylemezsem Olmaz'a yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Boran, babasının imam nikahlı eşinden altıncı çocuğunun olduğunu açıkladı. Konu hakkında konuşan Eylem Boran şunları ifade etti: "Babamın bir tane eşi oldu evet, ondan da 1 tane kardeşimiz var. O da kız ve 15 yaşında. Kardeşim de mirasçı babamdan ne kaldıysa alabilir. Çünkü o nankörlük yapmadı. Kardeşimin annesi Çorumlu! Babamla nasıl taşındıklarını bilmiyorum. Annemle ayrıldıktan sonra bu kadınla tanışıyor. Şu anda Çorum'da oturuyor. Babam ona Ankara'da ev tuttu. Dini nikah kıymışlardı."

Öldükten sonra ortaya çıktı! Ankaralı Turgut'un hiç bilinmeyen bir çocuğu daha varmış
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Turgut abimde Kemal Sunal'ın Meraklı Köfteci filmindeki gibi bi ona bi ona güzellik yapmış :)

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

maşallah ama bu bir tek Ankaralı Turgut değil bi çok sanatçının da bilinmeyen çocuğu çıkıyor haber doğru ise

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
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