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Öğretmeninden karne alan gencin hareketi tepki çekti! Diğer öğrenciler de alkışladı

Yaşam Haberleri

Milyonlarca öğrencinin yarıyıl tatili resmen başlarken, sosyal medyada paylaşılan bir videoda bir gencin öğretmeninden karnesini aldıktan sonra yırtması tepki çekti. O anlarda diğer öğrencilerin de bu hareketi alkışladığı görüldü.

Milyonlarca öğrenci dün karnesini alarak 15 günlük yarıyıl tatiline başlarken, sosyal medyada paylaşılan bir video tepkilerin odağına oturdu.

KARNEYİ YIRTTI

Söz konusu görüntülerde, öğretmeninin elinden karnesini alan bir öğrencinin karnesini daha sonra kameraya dönerek yırttığı görülüyor. Diğer öğrencilerin alkışladığı de bu anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İşte sosyal medyadan bazı tepkiler:

Öğretmeninden karne alan gençten tepki çeken hareket! Diğer öğrenciler de alkışladı

Öğretmeninden karne alan gençten tepki çeken hareket! Diğer öğrenciler de alkışladı

Öğretmeninden karne alan gençten tepki çeken hareket! Diğer öğrenciler de alkışladı

Öğretmeninden karne alan gençten tepki çeken hareket! Diğer öğrenciler de alkışladı

Öğretmeninden karne alan gençten tepki çeken hareket! Diğer öğrenciler de alkışladı

Haberler.com / Emre İliksiz - Yaşam

Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Hamdi Baba :

O karnede Atatürk var. Ceza alması gerek

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