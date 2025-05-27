Öğrencilerden Öğretmenlerine Duygu Dolu Sürpriz Ziyaret
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu 4-E sınıfı öğrencileri, kanser tedavisi gören öğretmenleri Suna Bayrak'a mezuniyet törenine katılamadığı için sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Öğrenciler, pankartlar açarak ve müzik eşliğinde gösteri yaparak öğretmenlerine destek verdi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde öğrencileri, kanser tedavisi gören öğretmenleri Suna Bayrak'a sürpriz ziyarette bulundu. Öğrenciler, getirdikleri pankartları açıp keplerini attı. Bayrak ise duygu dolu onlar yaşadı.
Gemlik ilçesi Cumhuriyet İlkokulu 4-E sınıf öğrencileri, kanser tedavisi görüp mezuniyet törenine katılamayan öğretmenleri Suna Bayrak'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Sınıf öğretmenlerinin evinin önünde aileleri ile birlikte toplanan öğrenciler, yazdıkları 'Sevgili öğretmenim umut dolu nesiller ardından geliyor', 'Özlendin be Suna Hocam, 'Sizi seviyoruz öğretmenim' pankartları açtı. Öğrenciler müzik eşliğinde gösteri yaptıktan sonra keplerini havaya attı.
Sürpriz karşısında duygulanan Suna Bayrak balkona çıkarak, öğrencilerini alkışladı.
Haber: Kazım BULUT Kamera: GEMLİK (Bursa),