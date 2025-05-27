Öğrencilerden Kanser Tedavisi Gören Öğretmenlerine Duygusal Sürpriz

Öğrencilerden Kanser Tedavisi Gören Öğretmenlerine Duygusal Sürpriz
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Gemlik'teki Cumhuriyet İlkokulu 4-E sınıfı öğrencileri, kanser tedavisi gören öğretmenleri Suna Bayrak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek mezuniyet coşkusunu paylaştı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde öğrencileri, kanser tedavisi gören öğretmenleri Suna Bayrak'a sürpriz ziyarette bulundu. Öğrenciler, getirdikleri pankartları açıp keplerini attı. Bayrak ise duygu dolu onlar yaşadı.

Gemlik ilçesi Cumhuriyet İlkokulu 4-E sınıf öğrencileri, kanser tedavisi görüp mezuniyet törenine katılamayan öğretmenleri Suna Bayrak'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Sınıf öğretmenlerinin evinin önünde aileleri ile birlikte toplanan öğrenciler, yazdıkları 'Sevgili öğretmenim umut dolu nesiller ardından geliyor', 'Özlendin be Suna Hocam, 'Sizi seviyoruz öğretmenim' pankartları açtı. Öğrenciler müzik eşliğinde gösteri yaptıktan sonra keplerini havaya attı.

Sürpriz karşısında duygulanan Suna Bayrak balkona çıkarak, öğrencilerini alkışladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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