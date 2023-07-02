Odunpazarı Belediyesi Ücretsiz Kurban Kesim Yerleri Hazırladı

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat ve huzurlu geçirebilmesi için ücretsiz kurban kesim yerleri oluşturdu. Temiz, hijyenik ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan kesim yerlerinde yaklaşık 400 küçükbaş hayvan kesildi. Ayrıca, kurbanlarını bağışlayan vatandaşlar için özel kesim yerleri de bulunuyor.

Odunpazarı Belediyesi tarafından vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat, huzurlu geçirebilmesi ve kurbanlarını sorunsuz kesebilmesi için hazırlanan ücretsiz kurban kesim yerleri vatandaşın beğenisini kazandı.

Vatandaşların kurban kesim sorunu yaşamaması, çevrede kötü görüntü ve kokuların oluşmaması, kimsenin rahatsızlık duymaması için Odunpazarı Belediyesi tarafından Fen İşleri Şantiyesi'nde kurban kesimi için özel bir alan oluşturuldu. Vatandaşlar her bayram olduğu gibi bu bayramda da kurbanlarını kesebilmek için Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi'nde yer alan kurban kesim yerlerini seçti.

Temiz, hijyenik ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan ortamda sadece küçükbaş kurbanların kesildiği ücretsiz kurban kesim yerinde, vatandaşlara yardım etmek için kasap, güvenlik elemanı, temizlik personeli, veteriner, din görevlisi ve zabıta memurundan oluşan yaklaşık 40 personel görev aldı. Yaklaşık 400 küçükbaş hayvanın kesildiği kurban kesim yerinde veteriner hekim ve din görevlisi gözetiminde kesilen kurbanların vatandaşlar tarafından daha rahat taşınması amacıyla belediye tarafından ücretsiz poşet dağıtıldı. Kesim yerine gelen vatandaşlara çay ikramı da yapıldı.

Kurbanlarını Odunpazarı Belediyesi Aşevi'ne bağışlayan vatandaşlar için de Aşevi'nde özel kesim yerleri oluşturuldu. Vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Odunpazarı Belediyesi Aşevi'ne bağışlanan kurbanlar, burada hijyenik, temiz bir ortamda sosyal mesafe kurallarına uyularak kesildi.