Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı müzeler ve galeriler seçim nedeniyle kapalı olacak

14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimler nedeniyle Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı müzeler ve galeriler kapalı olacak. Ancak, seçim sonrası hafta içi ve hafta sonları ziyaretçilere açık olacak.

Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı müzeler ve galeriler, 14 Mayıs pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla kapalı olacak.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimler nedeniyle Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi, Ahşap Eserler Müzesi, Şehrin Ateşi Seramik Galerisi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi, Sıcak Cam Atölyesi ve Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Müzesi ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi, Ataol Behramoğlu Kitaplığı ve Edebiyat Müzesi ile Doğan Avcıoğlu Kütüphanesi kapalı olacak.

Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı müze ve galeriler, Pazartesi günleri de kapalı olduğu için 16 Mayıs Salı gününden itibaren hafta içi 10.00-18.00, hafta sonları ise 09.00-18.00 saatleri arasında misafirlerin ziyaretine açık olacak.