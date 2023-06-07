Odunpazarı Belediyesi Çevre Şenliği Düzenliyor

Odunpazarı Belediyesi, Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası'nda iklim krizine dikkat çekmek amacıyla 10 Haziran Cumartesi günü Kanlıkavak Parkı'nda çocuklara yönelik 'Çevre Şenliği' düzenleyecek.

Odunpazarı Belediyesi, küresel ısınmanın yol açtığı ve dünyayı tehdit eden iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı koymak için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası'nda çocuklar için Çevre Şenliği düzenlenecek.

Festivalde, kukla gösterisi, survivor parkuru, sokak oyunları, çevre temizliği, bez çanta, uçak ve maske yapımı ile ilgili atölye çalışmaları; geri dönüşüm defilesi, tiyatro gösterileri, sürpriz hediyeler ve sürpriz bir konser olacak. Belediye tarafından festivale katılan çocuklara dondurma, pamuk şeker ve patlamış mısır da ikram edecek.

Kanlıkavak Parkı'nda 10 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek Çevre Şenliği, saat 12.00'de başlayacak. Festival günü havanın yağmurlu olması durumunda ise etkinlik Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılacak.