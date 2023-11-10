Odada ölü bulunan müdür yardımcısı toprağa verildi

Isparta'da görev yaptığı esnada kalp krizi geçirerek odasında ölü bulunan müdür yardımcısı toprağa verildi. Cenaze törenine Isparta Valisi Aydın Baruş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Odasında ölü bulunan müdür yardımcısı toprağa verildi

ISPARTA - Isparta'da görev yaptığı esnada kalp krizi geçirerek odasında ölü bulunan müdür yardımcısı toprağa verildi.

Olay, dün Isparta Sanayi Mahallesi Mesleki Eğitim Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul görevlileri müdür yardımcısı olarak görev yapan Zafer Şimşek'i odasında hareketsiz halde görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte okula sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şimşek'in öldüğü belirlendi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılan Şimşek'in kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Zafer Şimşek için memleketi Isparta'da cenaze töreni düzenlendi. Halıkent mahallesinde bulunan Halıkent Camii'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze törenine Isparta Valisi Aydın Baruş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şimşek kılınan cenaze namazı sonrası Akyol Mezarlığında toprağa verildi.