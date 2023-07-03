Nusaybin'de sulama kanalına düşen domuzu itfaiye ekipleri kurtardı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşerek mahsur kalan yabani domuz, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı kırsal Gürün Mahallesi'ndeki Çağ Sulama Kanalı'na düşerek mahsur kalan yabani domuzu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Nusaybin İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kanalda mahsur kalan domuzu özel bir aparat ve halat yardımıyla kurtardı.

Domuz, daha sonra doğaya salındı.