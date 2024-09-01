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Nusaybin'de 5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde apartmanın 6'ncı katındaki dairenin balkonunda oyun oynayan Elif İdil K. (5), tırmandığı korkuluklardan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde apartmanın 6'ncı katındaki dairenin balkonunda oyun oynayan Elif İdil K. (5), tırmandığı korkuluklardan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin 8 Mart Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre apartmanın 6'ncı katındaki dairede oyun oynarken balkon korkuluklarına tırmanan Elif İdil K., dengesini kaybederek zemine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif İdil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Elif İdil'in cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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