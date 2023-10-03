Niğde Valisi Cahit Çelik, Karaatlı, Hacıbeyli ve Yarhisar'da meydana gelen sel ve taşkınlardan zarar gören bölgelerde inceleme yaptı. Vali Çelik, hasar tespit çalışmalarının hızlı bir şekilde başlatılması talimatını verdi.

Niğde Valisi sel ve taşkın bölgelerinde inceleme yaptı

Niğde Valisi Cahit Çelik, yoğun yağışlar dolayısıyla meydana gelen sel ve taşkınlardan zarar gören Karaatlı, Hacıbeyli ve Yarhisar'a giderek bölgede inceleme yaptı.

İl özel İdare Genel Sekreteri Ali Nebil ve DSİ 45. Niğde Şube Müdürü Ahmet Elbasan'dan sel ve su baskınları ile ilgili bilgi alan Vali Cahit Çelik, vatandaşların taleplerini dinleyerek hasar tespit çalışmalarının ivedilikle başlatılması konusunda talimat verdi. - NİĞDE