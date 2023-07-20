Nevşehir'in İl Oluşunun 69. Yıl Dönümü Kutlandı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir'in il oluşunun 69. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı. Becel mesajında, Nevşehir'in turizm potansiyelini değerlendirmek ve kalkınmasını sağlamak hedeflerinin olduğunu belirtti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir'in il oluşunun 69. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Becel yayınladığı mesajında; Dünya'nın gözdesi, Ülkemizin nadide köşelerinden birisi ve turizmin göz bebeği olan Nevşehir'imizin 69. kuruluş yıl dönümünde, eşsiz tabiat harikası güzelliklerin içinde hep birlikte umut, heyecan ve dinamizm ile "Birlik ve beraberliğin" devam ederek sürdüğü nice yıllara ulaşmasını temenni ediyor, Nevşehir'de görev yapmaktan mutluluk ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Kapadokya Bölgesi hem tarihi süreçte bölgede egemen olan uygarlıkların bıraktığı zengin bir tarihi eser ve kültürel varlığa, hem de eşsiz tabiat harikası güzelliklere ve coğrafi oluşumlara sahiptir. Nevşehir'imizin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak, İlimizin tarihi zenginliklerinin tanıtımı ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve her alanda başarının devamı ve daha da üst seviyelere çıkarılmasını sağlamak temel hedefimizdir.

Bu hedef istikametinde ilimiz, benzersiz coğrafyası, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla da zaman içinde Türkiye'nin turizm denilince akla ilk gelen şehirleri içerisinde yerini almayı, adından söz ettirmeyi başarmış ve gelecek yıllarda da başarmaya devam edecektir.

Nevşehir'in il oluşundan bugüne kadar geçen sürede, sosyal barışı ile Türkiye'ye ve dünyaya örnek olmuş, ülkemizin kültür ve inanç turizminin merkezlerinden biri haline gelmiş, ünlü halk düşünürü Hünkar Hacıbektaş Veli,, Sadrazam Damat İbrahim Paşa, Halk Ozanı Refik Başaran ve daha niceleriyle birlikte yetiştirdiği manevi değerleriyle kültür mirasımızı besleyen güzide İlimiz, son yıllarda şehirleşme, sanayi, tarım, turizm ve üniversite alanlarında büyük gelişimler göstermiştir.

Bu duygularla Nevşehir'imizin İl oluşunun 69. kuruluş yıl dönümünü kutlar; İlimizin gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, Nevşehirli hemşerilerimi saygı ve sevgiyle selamlarım" ifadelerine yer verdi. - NEVŞEHİR