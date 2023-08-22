Nevşehir'de İnşaat İşçilerinin İskelenin Çökmesi Sonucu Ölüm Sayısı 2'ye Yükseldi

Nevşehir'de yapımı devam eden 10 katlı binada iskelenin çökmesi sonucu en üst kattan düşen işçilerden Abdullah Kaya'nın ardından Ali İlhan (47) da kurtarılamadı. Yaralı Galip E.'nin tedavisi devam ederken, 2 işçinin cenazeleri Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.