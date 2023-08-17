Nevşehir Belediyesi Vatandaşlara Soğuk Limonata İkramında Bulundu

Hava sıcaklıklarının 38 dereceye kadar ulaştığı Nevşehir'de, Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara soğuk limonata ikramında bulunuldu. Belediye, Atatürk Bulvarı üzerinde kurulan stantlarda sıcaktan bunalan vatandaşlara ve trafikte bekleyen araç sürücülerine limonata dağıttı.

Hava sıcaklıklarının 38 dereceye kadar ulaştığı Nevşehir'de, Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara soğuk limonata ikramında bulunuldu.

Nevşehir Belediyesi tarafından Atatürk Bulvarı üzerinde farklı noktalarda vatandaşlar için ücretsiz ikram stantları kuruldu. Kurulan stantlarda, Nevşehir Belediyesi Turkuaz Masa ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından sıcaktan bunalan vatandaşlara soğuk limonata ikram edildi. Bulvar üzerindeki vatandaşların yanı sıra trafik ışıklarında bekleyen araç sürücülerine ve yolculara da limonata ikramı yapıldı.

Zaman zaman hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı günlerde yapılan ücretsiz ikramlardan dolayı vatandaşlar belediye görevlilerine teşekkür etti. - NEVŞEHİR