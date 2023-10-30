Nevşehir Belediyesi Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin fidan dağıttı

Nevşehir Belediyesi tarafından cumhuriyetin 100. yılında 100 bin fidan dağıtıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde ücretsiz fidan dağıtım töreni Nevşehir Belediyesi başkanlık binası önünde gerçekleştirildi. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince getirilen fidanlar Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve belediye görevlilerince vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Fidan dağıtımı için sabah erken saatlerden itibaren Nevşehir Belediyesi'ne gelen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, daha yeşil bir Nevşehir için başlattıkları ağaçlandırma seferberliğini cumhuriyetin 100. yılında 100 bin fidan dağıtarak taçlandırdıklarını söyledi. - NEVŞEHİR