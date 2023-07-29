Amasya'nın Taşova ilçesinde çok nadir görülen ve nesli tükenmek üzere olan peçeli baykuş, vatandaşın evine 'talih kuşu' olarak geldi. Taşova ilçesine bağlı Gemibükü Köyü'nde bir evin balkonuna gece gelen ve nesli tükenme tehlikesinde olan peçeli baykuş, doğasever ev sahipleri tarafından kurtarıldı.

Nesli tükenmek üzere olan peçeli baykuş 'talih kuşu' olarak evlerine geldi

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde çok nadir görülen ve nesli tükenmek üzere olan peçeli baykuş, vatandaşın evine 'talih kuşu' olarak geldi.

Taşova ilçesine bağlı Gemibükü Köyü'nde bir evin balkonuna gece gelen ve nesli tükenme tehlikesinde olan peçeli baykuş, doğasever ev sahipleri tarafından kurtarıldı. Evli ve 3 çocuk annesi Burcu Orman, eşinin fabrikada vardiyasından döndükten sonra gece balkondan bir ses geldiğini ve karşılarında peçeli baykuş bulduklarını söyledi. Normalde baykuşların ürkütücü olduğuna değinen Burcu Orman, bu tür baykuşun daha çok sevimli olduğunu ve kendileri için 'talih kuşu' olduğunu ifade etti.

Burcu Orman, "Eşim işten geldiğinde bir ses duyduk. Gece 1,5 sıralarındaydı. Bu misafirimiz balkonumuza gelmiş. Baktık gitmedi ve bizden de kaçmadı. İçeri aldık, önce bir şaşırdık. Çünkü bu bölgede bu tür bir baykuş olduğunu duymamıştık. Araştırdık, peçeli baykuş olarak geçiyormuş. Bölgemizde 10 türü olduğunu öğrendik. Bu güzel baykuşunda neslinin tükenmek üzere olduğunu öğrendik. Sonra yetkililere haber verdik. Sevimli, değişik hani normalde baykuşların bir korkutucu yapısı vardır ama bu çok sevimli. Çocuklarda sevdiler. Talih kuşu bizim evimize geldi. Canlı canlı yaşamış olduk" dedi.

Yabani hayvanların bulunduğu zaman tekrar doğaya salınmasına değinen Orman, "Bunlar zaten yabani hayvanlar, zevklerimiz uğruna bunları kafese almanın ya da bağlamanın bir anlamı yok. Bu Allah'ın yarattığı mahluk, doğada olması gerekiyor. Ama ben doğayı seviyorum. Doğanın bize verdiği her hediyeye de saygı duyuyorum. Bunun olması gerektiği yere gönderilmesini istiyorum" diye konuştu.

Peçeli baykuş, daha sonra Taşova Milli Parklar Yetkilisi Ahmet Erkoç'a teslim edildi.