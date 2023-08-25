Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ile karşılaştı, sohbeti gülümsetti

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşakla karşılaşan vatandaşın koruma altındaki hayvanla gülümseten sohbeti cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Kocadal Köyü'nde yaşayan Oktay Yıldız, araç ile ormanlık alan içerisinde gezintiye çıktığı esnada yol üzerinde nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki türler arasında yer alan vaşakla karşılaştı. Aracın camını açan Yıldız vaşağa, "Ne güzelsin sen, arkadaşın var mı?" diyerek konuşmaya başladı.

Koruma altındaki hayvan ise Oktay Yıldız'ı bir süre dinledikten sonra ormanlık alanda gözden kaybolurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.