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Nesli Tehlike Altındaki Ağaç Yediuyuru Göynük'te Görüntülendi

Nesli Tehlike Altındaki Ağaç Yediuyuru Göynük'te Görüntülendi

Yaşam Haberleri

Bolu'nun Göynük ilçesinde nesli tehlike altındaki ağaç yediuyuru, bir elektrik panosunun içinde görüntülendi. Göynük ilçesine bağlı Çaylak köyünde oturan kişi, elektrik panosunu açtığında içinde bir hayvan olduğunu gördü.

BOLU'nun Göynük ilçesinde nesli tehlike altındaki ağaç yediuyuru, bir elektrik panosunun içinde görüntülendi.

Göynük ilçesine bağlı Çaylak köyünde oturan kişi, elektrik panosunu açtığında içinde bir hayvan olduğunu gördü. Bu kişi, cep telefonuyla hayvanı kayda alıp, ardından da Biz seni daha fazla rahatsız etmeyelim" diyerek panoyu kapattı. Görüntüler üzerinden araştırma yapan vatandaş, hayvanın ağaç yediuyuru olduğunu öğrendi.Kürkünün kıymetli olması nedeniyle sık avlandığı için nesli tehlike altında olan ağaç yediuyurlarının 7 ay kış uykusunda kaldıkları için bu ismi aldığı biliniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Eke - Yaşam

Göynük Yaşam Haberler

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