Nesli Tehlike Altında Olan Yeşil Deniz Kaplumbağası Samandağ Sahilinde Ölü Bulundu

Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kumsalda hareketsiz bir yeşil deniz kaplumbağası buldu. Yapılan incelemede kaplumbağanın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bu tür kaplumbağalar, Akdeniz kıyılarında yaz aylarında yuvalama yapıyor.

HATAY'ın Samandağ ilçesi sahilinde, nesli tehlike altında bulunan yeşil deniz kaplumbağası ölü olarak karaya vurdu.

Olay, Samandağ sahilinde meydana geldi. Kıyıda yürüyüş yapan vatandaşlar, kumsalda hareketsiz şekilde duran kaplumbağayı fark etti. Yapılan incelemede ekipler kaplumbağanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nesli tehlike altında olan yeşil deniz kaplumbağalarının Akdeniz kıyılarında özellikle yaz aylarında yuvalama yaptığı biliniyor. Samandağ sahili de önemli yuvalama alanları arasında yer alıyor.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
