Nesli Tehlike Altında Olan Yeşil Deniz Kaplumbağası Samandağ Sahilinde Ölü Bulundu
Olay, Samandağ sahilinde meydana geldi. Kıyıda yürüyüş yapan vatandaşlar, kumsalda hareketsiz şekilde duran kaplumbağayı fark etti. Yapılan incelemede ekipler kaplumbağanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nesli tehlike altında olan yeşil deniz kaplumbağalarının Akdeniz kıyılarında özellikle yaz aylarında yuvalama yaptığı biliniyor. Samandağ sahili de önemli yuvalama alanları arasında yer alıyor.
Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam