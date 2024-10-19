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Nemrut Krater Gölü'nde Bozayılar Çöplükte Yiyecek Aradı

Nemrut Krater Gölü'nde Bozayılar Çöplükte Yiyecek Aradı
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nde bozayılar, piknikçilerin bıraktığı çöplerden yiyecek ararken görüntülendi. Doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, insanların çöplerinin doğaya etkisine ve ayıların doğal beslenme alışkanlıklarına dikkat çekti.

BİTLİS'in Tatvan ilçe sınırlarında bulunan, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut'ta bozayılar, piknikçilerin bıraktığı çöplerden yiyecek ararken görüntülendi.

Nemrut Krater Gölü sonbahar mevsiminde de piknikçileri ağırlarken, yiyecek sıkıntısı çeken bozayılar göl kenarına bırakılan çöplere dadandı. Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut'ta bozayılar, piknikçilerin bıraktığı çöplerden yiyecek ararken görüntülendi. Doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, Ayıların doğal beslenme alışkanlıklarından uzaklaşması hem insanların güvenliği hem de bu canlıların yaşamı için istenmeyen durumlar oluşturabilir. Bu yüzden doğadaki hayvanların beslenmemesi ve doğal ortamlarına müdahale edilmemelidir. Vatandaşlar, yetkililerin ve uzmanların uyarılarını dikkate almalıdır dedi.

Haber Özcan ÇİRİŞBİTLİS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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