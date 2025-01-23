Nedim Saban, Ayşe Barım soruşturması kapsamında ifade verdi

Televizyon sektöründe tekelleşme iddiaları sonrası ID Danışmanlık şirketinin sahibi ve menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında iddialarda adı geçen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir de tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.

Savcılık, sonraki günlerde ise Deniz Işın'ı mağdur sıfatıyla ifadeye çağırmış ancak ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarının aksine bir mağduriyet yaşamadığını ve şikayetçi olmadığını söylemişti.

NEDİM SABAN DA İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tiyatrocu Nedim Saban da ifade vermek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

"KONU SADECE AYŞE BARIM DEĞİL"

İfadesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saban, "Ayşe Barım'ın soruşturmasıyla ilgili çağrıldım ama ben daha çok sektörle ilgili konuştum. Tabii ki Sayın Savcı'nın gizliliğidir, yani dosyadaki gizliliğidir bu ifadem. Tweet'e ilişkin de soruldu ama ben bu konuda duyarlı olduğum için, daha çok tiyatro konusunda duyarlı olduğum için çok tweet attım. Yani sadece bu son olayla ilgili değil de, konu sadece Ayşe Barım değil, daha çok bu sektörün sorunu diye düşünüyorum. Bir de öğrencide yetiştirdiğim için, öğrencilerimin hüznünü ve mutsuzluğunu görünce daha da mutsuz oldum. O yüzden duyarlı olduğum bir konu. Özellikle de tiyatro olunca daha da duyarlıyım. Sinema ve dizisi sektörünü bilmediğim için o konuda konuşmadım. Daha çok tiyatroda yaşanan ve oyuncularımızın daha mutlu olabilmesi için düşündüğüm şeyler söylemeye çalıştım" dedi.

"EKMEK AYŞE BARIM'IN AĞZINDA"

Nedim Saban, daha önce "Ekmek, aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında! Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Kabul edilme olasılıklarında durumu kişiselleştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum. Ancak beni asıl kaygılandıran Ayşe Barım taifesinin son yıllarda ağzının tiyatrodan da sulanması. Küçümsedikleri sanatımız birden değerli oluverdi, bilet fiyatları tavan yaptı . Mesleğe yazık olmasın diye yıllardır açıkça söylediklerimi şuracığa bırakıvereyim" demişti.