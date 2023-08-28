Nazilli Belediyesi Selden Zarar Gören Bölgelerde Çalışmalarını Sürdürüyor

Nazilli Belediyesi ekipleri selden etkilenen mahallelerde temizlik, onarım ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, birbirleri ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, mağdur olan vatandaşlara destek sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Nazilli Belediyesi ekipleri selden zarar gören bölgelerde hayatın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Nazilli Belediyesi ekipleri selden etkilenen mahallelerde temizlik, onarım ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Dün akşam saatlerinde yoğun sağanak nedeniyle ilçe genelinde selden etkilenen mahallelerde çamur temizliğinin yanı sıra tahrip olan mahalle ve arazi yolları da onarılıyor. Günün ilk ışıkları ile yoğun bir tempo ile çalışmalara başlayan Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler birbirleri ile koordineli olarak, çamur birikinti temizliği, fırtınadan dolayı kırılan ağaç dallarının budamaları, moloz birikintilerinin temizliği mazgal ve ızgaraların temizliklerini yapıyor. Fırtına ve selden fiziki olarak zarar gören yerlerde de onarım ve tamirat çalışmaları yapan ekipler kent merkezinde dere yataklarından taşan ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarına giren suları da tahliyesini gerçekleştirdi.

İlçede etkili olan sağanak yağış nedeniyle tahribat yaşanan bölgelere ekipleri ile birlikte anında müdahale ettiklerini ve dün akşamdan itibaren de hayatın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını selden etkilenen bölgelerde sürdürüyor. Her an teyakkuz halinde olan ekiplerimiz kentimiz genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Mağdur olan vatandaşlarımıza gerekli desteği sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Dün gece ilk müdahalelerin yapıldığı bölgelerde sabahın ilk ışıkları ile detaylı çalışmalar başlatıldı. Daha önce de olduğu gibi yaşanan bu tür sıkıntıların üstesinden el birliği ile geleceğiz. Mesai gözetmeksizin saatlerdir sahada çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Afetin ilk anından itibaren belediyemizin tüm imkanları ile halkımızın yanında idik. Allah bu tür sıkıntıların tekrarını yaşatmasın. Zarar gören tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi. - AYDIN