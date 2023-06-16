Narlıdere Belediyesi Anaokulu Öğrencileri Karne Heyecanı Yaşadı

Narlıdere Belediyesi'nin bünyesindeki Nar Çiçekleri Anaokulları'nda okuyan minik öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya bağlı nesiller yetiştirmek için faaliyete geçirdiğimiz Nar Çiçekleri Anaokullarımızda okuyan minik öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Pırıl pırıl nesiller yetiştiren ailelerimize ve kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi bünyesinde hizmet veren Nar Çiçekleri Anaokulları'nda okuyan minik öğrenciler karne almanın sevincini yaşadı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de Narlı Şubesi'nde okuyan öğrencilerin karne sevincine ortak olurken çocuklarla ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Heyecanları ve mutlulukları yüzünden okunan çocuklarla tek tek sohbet eden Başkan Engin, Nar Çiçeklerini yetiştiren öğretmenleri de tebrik etmeyi ihmal etmedi.

"BAŞÖĞRETMEN MUSTAFA KEMAL'İN İZİNDEN GİDEN NESİLLER YETİŞTİRİYORUZ"

Türkiye genelinde yaklaşık 19 milyon öğrencinin karne sevinci yaşadığını söyleyen Başkan Engin, "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda gösterdiği hedefe emin adımlarla ilerleyen, Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya bağlı nesiller yetiştirmek için faaliyete geçirdiğimiz Nar Çiçekleri Anaokullarımızda okuyan minik öğrencilerimiz de karne almanın heyecanını yaşadı. Bizde onları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadık. Nar Çiçekleri Anaokullarımızda eğitim ara vermeden devam edecek. Eğitim dönemini başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Pırıl pırıl nesiller yetiştiren ailelerimize ve kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Engin, çok yakında Nar Çiçekleri Anaokulları'nın 4'üncü şubesini çok yakında Ilıca Mahallesi'nde açacaklarını ifade ederek, "En büyük yatırımı her zaman çocuklarımıza yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.