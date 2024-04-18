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"Halkı tedirgin ediyorsun" yorumları Naci Görür'ü isyan ettirdi: Ne kafası bunlar?

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Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kendisine yöneltilen "Halkı tedirgin ediyorsun" eleştirilerine "Halkı korkutmak diye bir tabir kullanmaya utanmıyor musunuz, ne kafası bunlar?" şeklinde tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından ve katıldığı programlarda sıkça deprem uyarılarında bulunan Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kendisine yöneltilen "Halkı tedirgin ediyorsun" eleştirileri karşısında sinirlendi.

"NE KAFASI BUNLAR?"

Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda geçtiğimiz yıl katıldığı bir programdaki konuşmasına yer veren Naci Görür, "Bu son gönderiyi Ocak 2023'te yani depremden önce yapmışım. Şimdi kimi insanlar niye deprem diye halkı tedirgin ediyorsun diyorlar. Ne kafası bunlar?" diyerek kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.

"UTANMIYOR MUSUNUZ?"

Açıklamasının devamında Kahramanmaraş merkezli depremlere atıfta bulunan Naci Görür, "Ocak 2023'te Aslı Şafak ile yaptığım bu konuşmadan kısa bir süre sonra 50 binden fazla insanımız öldü. Halkı korkutmak diye bir tabir kullanmaya utanmıyor musunuz?" ifadelerine yer verdi.

"BU İŞİ UMURSAMAZLIK EDEMEYİZ"

Görür, söz konusu videoda şu ifadelere yer veriyor: "Yarın uyandığımızda yüzlerce binlerce insanımız ölmüş olabilir. Millet olarak herhangi bir yerde ölümü bekler duruma geldik. 'Bu işin şakası yok. Deprem lafı sevimsiz, konuşmayalım, korkuyoruz…' Asıl deprem olduğu zaman yıkılmaktan korkmamız lazım. Bu işi umursamazlık edemeyiz. İstanbul'da beklediğimiz deprem olduğu zaman bizim düşünemeyeceğimiz boyutta insanımızın hayatı tehlikeye giriyor."

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (1)

Adem Sakar:

Adam doğru söylüyor binanızı yapın sağlamlaştırın diyor ama şuna kimsenin umrunda değil kimsede para yok doğru düzgün her an büyük bir deprem olabilir ve herşey için çok geç kalmış olabiliriz iyi bakın Maraş depremi unutuldu kimsenin aklına deprem korkusu gelmiyor. Bina yıkılırken en sevdiğiniz enkaz altında olduğunu düşünüp binalar yapın yaptırın diyim ben size benim durumum yok bina 50 yıllık yapacak benim birşeyim yok ev kira yeni binaya geçsem 20 bin diyorlar ben 23 bin maaş alıyorum söyleyeceklerim bu kadar Allah ev sahiplerine bunun hesabını sorması dileğiyle

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