Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: Etkisi 11 kentten çok daha fazla olur

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun YouTube hesabına konuştu. Büyük İstanbul depremi hakkında açıklamalarda bulunan Naci Görür, korkutan açıklamalaryaptı. Görür, "İstanbul'da olabilecek bir felaket 11 kentten çok daha fazla olur. Birikecek olan deprem molozu, 100 milyonla bunu kurtaramazsınız." dedi.

NACİ GÖRÜR'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Naci Görür, deprem için mikro bölgeleme çalışmalarının önemine dikkat çekti. Halkın, deprem farkındalığının yüksek olmasını gerektiğini belirten Görür, afet kültürünün olması gerektiğini söyledi. İmamoğlu ise deprem bilincinin yerleştirilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında 200 bin kişiye ulaşıldığını aktardı.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ UYARISI

Naci Görür, İstanbul'a depremi hazırlarken altyapının öneminden de bahsetti. Altyapıların kentin can damarı olduğunu söyleyen Görür, deprem gelmeden zafiyeti olan ulaşım altyapılarının deprem dirençli hale getirilmesi gerektiğini aktardı. Birçok siyasetçinin İstanbul'u depreme hazırlayalım dediklerinde yapı stokundan bahsettiğini ifade eden Görür, "Yapı stoku her şey değil" dedi. Yapı stoku çalışmaları kapsamında taraması yapılan 35 bin binanın yarısının riskli, yarısının çok riskli olduğunu belirten İmamoğlu, yenileme projelerine 34 bin başvurunun yapıldığını söyledi.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

İstanbul'un büyük bir tehdit altında olduğunu ifade eden Görür, "İstanbul'da olabilecek bir felaket 11 kentten çok daha fazla olur. Birikecek olan deprem molozu, 100 milyonla bunu kurtaramazsınız." dedi. Kanal İstanbul projesine ilişkin konuşan Görür, "Kanal İstanbul gibi deniz kenarlarına yapacaksak, Marmara Bölgesi'nde yaşamı sağlıksız hale getirir, yaşamı bitirirsiniz" diye konuştu.

"TÜRKİYE DİZ ÜSTÜ ÇÖKER"

Deprem uzmanı Görür, "İstanbul bütün Türkiye'nin GSMH'nin yüzde 60 kısmını içeriyor. Biz bütün yumurtaları aynı sepete toplamışız. Türkiye'nin can damarı Marmara Bölgesi, ekonomiyi de buraya toplamışız. İstanbul'da eğer Marmara bu hale gelirse, Türkiye diz üstü çöker. Gerçek beka meselesi bu." dedi.