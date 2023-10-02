Müzisyen Onur Şener'in ölüm yıl dönümünde anması yapıldı

Müzisyen Onur Şener, vefatının 1'inci yılında anıldı

ANKARA'da, sahneye çıktığı eğlence mekanında, istek parçayı çalmadığı için çıkan kavgada öldürülen Onur Şener (45), vefatının 1'inci yılında, ailesi ve yakınları tarafından, olayın gerçekleştiği yerde anıldı.

Onur Şener, geçen yıl 2 Ekim'de, Çankaya ilçesinde sahneye çıktığı eğlence mekanında, istek parça nedeniyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olayla ilgili yargılanan 5 sanıktan İlker Karakaş (35) ve Ali Gündüz'e (36), 'Kasten öldürme' suçundan takdir indirimi uygulanarak 25'er yıl hapis cezası verildi. Diğer tutuklu sanık Semih Soyalp (36) ile tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz'ün ise delil yetersizliğinden beraatına karar verildi. Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı, beraat kararlarının bozulması istemiyle istinaf mahkemesine taşındı.

'YAVRUMUN HAKKINI SONUNA KADAR ARAYACAĞIM'

Ailesi ve yakınları, ölümünün 1'inci yıl dönümünde Şener'in hayatını kaybettiği eğlence mekanı önünde bir araya geldi. Anne Leyla Pınar Şener, 3 kişinin serbest bırakılmasını kabul edemediğini belirterek, "Bu katillerin benim oğlumu katledip aramızda elini kolunu sallayıp dolaşmasını kabul edemiyorum. Bunun için mücadelemizi sonuna kadar vermek istiyorum. Ben o evladımı ne emeklerle büyüttüm. Bir istek parçaları olmadı diye şımarıkça benim oğlumu katledebiliyorlar. Bunlar aramızda çok. Bunların ceza görmesi lazım. Örnek alınacak bu olay, böyle mi alınacak? Sonuna kadar mücadele edeceğim ve oğlumun hakkını alacağım. Ben bir anne olarak ona görevimi yaptığımı sanmıyorum, şu anda bunun acısını yüreğimde hissediyorum. Yavrum orada rahat etsin, onun hakkını sonuna kadar arayacağım" diye konuştu.

Mücadelelerinin sonuna kadar devam edeceğini belirten baba Erhan Şener, "Ailesi olarak verilen cezadan hiçbir zaman memnun olmadık. Yüksek mahkemenin, verilen cezayı bozacağına ve tüm müşterek faillerin aynı cezaya çarptırılacağına inancım sonsuzdur" dedi.

'CEZA TOPLUMUN ADALETE OLAN İNANCINI SARSMIŞTIR'

Ailenin avukatı Meltem Banko ise "Böyle bir insanın göz kırpmadan, ilkel bir vahşilikle hayattan koparılmasının yarattığı dehşet ve acı hiç dinmeyecek, yaktığı ateş hiç sönmeyecektir. Onur'u tanıyan tanımayan herkesin bilhassa biricik kızının döktüğü her bir damla gözyaşı, bu ateşi harlayacak ve insanlık tarihinde kara bir leke olarak her daim hatırlanacaktır. Dosya kapsamında sayın heyet tarafından verilen sonuç ceza, maalesef ailenin ve bizlerin yüreklerine su serpememiştir, toplumun adalete olan inancını sarsmıştır" diye konuştu. Açıklamanın ardından yakınları, Şener'in fotoğrafının yanına karanfil bıraktı. (DHA)