Mustafa Şentop, halasının cenaze törenine katıldı

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, halası Fatma Tırpancı'nın cenaze törenine katıldı. Tırpancı için Orta Cami'de düzenlenen törende Şentop ve Tırpancı'nın ailesi taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Tırpancı Eski Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.