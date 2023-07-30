Mustafa Şentop, halasının cenaze törenine katıldı
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Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, halası Fatma Tırpancı'nın cenaze törenine katıldı. Tırpancı için Orta Cami'de düzenlenen törende Şentop ve Tırpancı'nın ailesi taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Tırpancı Eski Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.
Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, halası Fatma Tırpancı'nın cenaze törenine katıldı.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu 78 yaşında yaşamını yitiren Tırpancı için Orta Cami'de tören düzenlendi.
Şentop ve Tırpancı'nın ailesi, burada taziyeleri kabul etti.
Tırpancı'nın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Eski Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Yaşam