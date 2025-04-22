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Mustafa Destici'nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı!

Mustafa Destici'nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı!
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan kısa filmle izleyenlerin gönlünü fethetti. Çocuklarla bir araya gelen ve bayram coşkusuna ortak olan Destici, samimi tavırları ve içten görüntüleriyle büyük beğeni topladı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan kısa filmle izleyenlerin gönlünü fethetti. Çocuklarla bir araya gelen ve bayram coşkusuna ortak olan Destici, samimi tavırları ve içten görüntüleriyle büyük beğeni topladı.

Filmde miniklerle sohbet eden, oyunlar oynayan ve birlikte kahkahalar atan Destici, bayramın ruhunu en güzel şekilde yansıttı. Çocukların neşesine ortak olan bu renkli anlar sosyal medyada hızla yayıldı, izleyenlerden tam not aldı.

Mustafa Destici, 23 Nisan'ın anlamına dair duygusal bir mesaj da paylaşarak, "Bir çocuğun güldüğü her yer vatandır." "Bir çocuğun hayali, her şeyin başlangıcıdır. "ifadelerini kullandı. Destici'nin bu içten videosu, bayram coşkusu yaşamak isteyen herkese adeta moral kaynağı oldu.

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Haberler.com / Turan Yiğittekin - Yaşam
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