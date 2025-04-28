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Sultanahmet'te çifte mutluluk! Müslüman oldu, imam nikâhıyla evlendi

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İstanbul'un tarihi Sultanahmet Camii, önceki gün anlamlı bir törene ev sahipliği yaptı. Hafız Dr. Selman Okumuş'un öncülüğünde düzenlenen programda, İtalyan vatandaşı Pasquale kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve "Adem" ismini aldı. Manevi atmosferde gerçekleştirilen törende, Pasquale ve Türk vatandaşı Selda, ailelerin ve yakınların huzurunda imam nikâhıyla hayatlarını birleştirdi.

İstanbul'un simgelerinden biri olan Sultanahmet Camii, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hafız Dr. Selman Okumuş'un öncülüğünde gerçekleşen törende, İtalyan vatandaşı Pasquale İslamiyet'i seçerek "Adem" adını aldı ve Türk vatandaşı Selda ile hayatını birleştirdi.

Müslüman oldu, imam nikâhıyla evlendi

Manevi atmosferin hâkim olduğu törende, çiftlerin aileleri ve yakın dostları da hazır bulundu. Şahitler huzurunda kelime-i şehadet getiren Pasquale, İslamiyet'e girişinin ardından, geleneklere uygun şekilde yeni ismi "Adem" kulağına okundu.

Müslüman oldu, imam nikâhıyla evlendi

Nikâh akdi, her iki ailenin katılımıyla gerçekleştirildi. Yüzüklerin takılması ve söz kurdelesinin kesilmesiyle çift, yeni hayatlarına adım attı. Törenin ardından Sultanahmet Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve etkinlik manevi bir atmosferle tamamlandı.

Sultanahmet'te çifte mutluluk! Müslüman oldu, imam nikâhıyla evlendi
Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
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