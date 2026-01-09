Muş Belediyesi'nden Besiciye Hayvan Desteği

MUŞ'ta sokağa terk edilen hayvanlara sahip çıkıp, ahırında besleyen besici Önder Elarslan'a, Muş Belediyesi tarafından yaklaşık 1,5 ton yem desteği sağlandı.

Muş merkeze bağlı Çöğürlü köyünde yaşayan yerel sanatçı Önder Elarslan, yaz aylarında çeşitli işlerde kullanılan ancak kış mevsiminde kaderine terk edilen sahipsiz at ve eşeklere sahip çıkıyor. Sokak sokak gezerek sahipsiz at ve eşekleri tespit alıp köydeki ahırına götüren Elarslan, kendisine ulaşan ihbarları da değerlendiriyor. 10 koyununun bulunduğu ahırı ikiye bölerek sahipsiz at ve eşeklerin beslenme ve bakımı üstlenen Elarslan'a, Muş Belediyesi yem desteğinde bulundu. Yaklaşık 1,5 ton saman, belediye encümeni ve çalışanlar tarafından Elarslan'a teslim edildi.

'ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN'

Önder Elarslan, "Kış mevsiminin dondurucu soğuk havalarında bu hayvanları kapıya atıyorlar. Ben de bulup getiriyorum. Ahırıma getiriyorum. Ölüme terk edilen hayvanları yine bulup getireceğim, sahip çıkacağım. Hayvanların yemleri yoktu. Muş Belediyesi bu noktada destek olarak, saman yardımında bulundu. Muş Belediyemize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,