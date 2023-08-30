Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenle Kutlandı

Muş'un Varto ilçesinde düzenlenen törenle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı. Törene, Muş Vali Yardımcısı Hasan Taş ve diğer kamu kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Muş'un Varto ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen tören; Atatürk heykeline çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mert Yılmaz, "Tüm dünyaya örnek olmuş mazisi kahramanlıklarla dolu yüce Türk ordusu ve onun bağrından çıkan kahraman Türk ordusu Milli Başkomutanı Kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde el ele, omuz omuza vererek kazandığı destansı mücadelenin 101. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve heyecanı içerisindeyiz. Bu zafer 19 Mayıs 1919'da bin yıllık Türk yurdu Anadolu'yu istila etmesinden dolayı emperyalist güçlere karşı 'ya ölüm ya istiklal' parolasıyla yola çıkan Mustafa Kemal'in ve ona yürekten bağlı ordusunun zaferidir" dedi.

Törene Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili görevini yürüten Muş Vali Yardımcısı Hasan Taş, Cumhuriyet Başsavcısı, Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kamu kurum amirleri ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ