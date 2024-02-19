Muş Ovası'ndaki Kardelenleri koparanlara 387 bin TL ceza
Bu yıl kış aylarının daha sıcak geçmesi nedeniyle kardelenlerin erken açılması, Muş Ovası'nı zarif bir manzaraya bürüdü. Ancak, bu eşsiz güzelliği bozmak isteyenlere ağır bir ceza uygulanacak. Kardeleni koparmanın cezası 387 bin 142 liraya yükseltildi.
Bahar mevsiminin müjdecileri arasında sayılan ve karların erimeye başlamasıyla ortaya çıkan Kardelenler, Muş Ovası'nı süslemeye başladı. İHA'nın haberine göre, çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Muş Ovası'nda açan kardelenleri koparmanın geçen yıl 244 bin 315 lira olan idari ceza tutarı değişti. Yeniden değerleme oranına göre yüzde 58.46 oranında yapılan artışla 387 bin 142 liraya yükseltildi.
MUŞ OVASI KARDELENLER İLE SÜSLENDİ
Muş'ta kış mevsimi, geçtiğimiz yıllara göre daha sıcak geçti. Bu durum, baharın müjdecisi olarak kabul edilen kardelenlerin erken açmasına neden oldu. Karların erimeye başlamasıyla birlikte Muş Ovası, kardelenlerin zarif dansıyla süslenmeye başladı.
Muhteşem doğa olayı, Muş dağlarındaki beyaz kar örtüsüyle birleşerek adeta bir renk cümbüşü oluşturuyor. Kardelenlerin eşsiz güzelliği ise görenleri büyülüyor.
AÇAN ÇİÇEKLER BAHARIN MÜJDECİSİ
Muş merkeze bağlı Konukbekler beldesi yakınlarında filizlenen kardelenler, doğanın ilk cömertliği olarak karşımıza çıkıyor. Kardelenlerin açmasıyla birlikte Muş, baharın gelişini coşkuyla karşılıyor. Doğanın uyanışı, Muş Ovası'nı benzersiz bir görsel manzara ile buluşturuyor.
CEZA ORANI YÜZDE 52.46 YÜKSELTİLDİ
Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Muş Ovası'nda açan kardelenleri koparmanın geçen yıl 244 bin 315 lira olan idari ceza tutarının ise yeniden değerleme oranına göre yüzde 58.46 oranında yapılan artışla 387 bin 142 liraya yükseltildi.