Muhabir baltayı taşa vurdu! Görme engelli vatandaşla diyaloğu şaşkınlık yarattı

Balıkesir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında bir muhabir ile görme engelli bir vatandaş arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Kutlamalar kapsamında bir muhabir, vatandaşlardan kameraya bakarak "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" demelerini istedi.

"TAM ADAMINI BULDUN"

Muhabirin yönlendirmesi üzerine görme engelli vatandaş, "Tam adamını buldun" sözleriyle karşılık verdi. Muhabir ise, "Kameraya bakarak söyleyeceksiniz, tam karşınızda" deyince, vatandaş "Ben görme engelliyim" yanıtını verdi. Bunun üzerine ne yapacağını bilemeyen muhabirin, "Görmedim amca" ifadesi ortamda kısa süreli şaşkınlık yarattı.

TEPKİ TOPLADI

Olayın görüntüleri kısa sürede yayılırken, vatandaşın sakin tavrı takdir topladı. Muhabirin gafı ise izleyiciler arasında tepkiyle karşılandı. Kullanıcılar, "Daha dikkatli olunmalı" yorumları yaparken, bazıları da olayın talihsiz bir iletişim hatası olduğunu belirtti.