Muhabir baltayı taşa vurdu! Görme engelli vatandaşla diyaloğu şaşkınlık yarattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Balıkesir'de vatandaşlardan kameraya bakarak "Zafer Bayramı kutlu olsun" demesini isteyen muhabir baltayı taşa vurdu. Görme engelli vatandaştan da aynı istekte bulunan muhabir aldığı, "Tam adamını buldun, ben görme engelliyim" yanıtla ne yapacağını bilemedi. "Görmedim amca" şeklinde karşılık veren muhabirle görme engelli vatandaş arasındaki diyalog izleyenleri şaşırttı.

Balıkesir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında bir muhabir ile görme engelli bir vatandaş arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Kutlamalar kapsamında bir muhabir, vatandaşlardan kameraya bakarak "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" demelerini istedi.

"TAM ADAMINI BULDUN"

Muhabirin yönlendirmesi üzerine görme engelli vatandaş, "Tam adamını buldun" sözleriyle karşılık verdi. Muhabir ise, "Kameraya bakarak söyleyeceksiniz, tam karşınızda" deyince, vatandaş "Ben görme engelliyim" yanıtını verdi. Bunun üzerine ne yapacağını bilemeyen muhabirin, "Görmedim amca" ifadesi ortamda kısa süreli şaşkınlık yarattı.

TEPKİ TOPLADI

Olayın görüntüleri kısa sürede yayılırken, vatandaşın sakin tavrı takdir topladı. Muhabirin gafı ise izleyiciler arasında tepkiyle karşılandı. Kullanıcılar, "Daha dikkatli olunmalı" yorumları yaparken, bazıları da olayın talihsiz bir iletişim hatası olduğunu belirtti.

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Yaşam
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ÖBÜR ZAFER BAYRAMI HABERLERİNİ NİYE YORUMA KAPATIYORSUNUZ KORKMAYIN BİZ KEŞKE YUNAN GALİP GELSEYDİ DİYEN VATAN MİLLET CUMHURİYET DÜŞMANI HAİN DEĞİLİZ NE VATANA NE CUMHURİYETE NE ATATÜRKÜN ASKERLERİNE LAF SÖYLETMEYİZ ONLARIN DÜŞMANI BİZİM DOSTUMUZ DEĞİL DÜŞMANIMIZDIR ATATÜRK YURDU DÜŞMANLARDAN KURTARMASA ONLAR???? YUNAN VATANDAŞI OLACAK AVRUPAYA VİZESİZ GİDECEKLERDİ O YÜZDEN ATATÜRKE CUMHURİYETE DÜŞMANLAR. KEŞKE YUNAN GALİP GELSEYDİ YUNAN VATANDAŞI OLUP VİZESİZ AVRUPAYA GİDERDİK DİYORLAR

Haber YorumlarıEngin Kaya:

Kızın kendi görme engelli

Haber YorumlarıEkSeS:

Muhabir de "gören kör"

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
